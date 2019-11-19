Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı III. Birleşimi Yapıldı

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti.
Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’da başlayan Meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Kasım ayı meclisi IV. Birleşimi 20 Kasım 2019 Çarşamba Günü
Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı toplantısı IV. Birleşiminin, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)