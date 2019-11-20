Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı IV. Birleşimi Yapıldı

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de başlayan Meclis toplantısında gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin 6’ncı maddesi; 5393 sayılı Kanunun 14.maddesinin (b) bendine göre Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübüne yardım yapılıp yapılmaması hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın teklifi görüşüldü.

Taekwondo, Kick Boks, Güreş, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Atletizm, Judo, Wushu, Karete ve Halk Oyunları branşlarında kullanılmak üzere yardım talebinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübünün talebi ve dairesi teklifinin değerlendirilmesi neticesinde;

Amatör spor kulüplerinin, Büyükşehir Belediyesi’nden kendilerine yardım yapılması yönündeki taleplerinin gereğini yapmak üzere Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi görüşülerek kabul edildi.

Kasım ayı meclisi V. Birleşimi 21 Kasım 2019 Perşembe Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı V. birleşiminin, 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)