Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de başlayan Meclis toplantısında gündem ilanından sonra mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Görüşülen bazı gündem maddeleri karara bağlanırken, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Meclis 4’üncü gündem maddesinde yer alan, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan İlçe Belediyelerinin 2020 Mali Yılı Bütçeleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşülerek karara bağlandı.

Kasım ayı meclisi VIIl. Birleşimi 26 Kasım 2019 Salı Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı VIII. birleşiminin, 26 Kasım 2019 Salı günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)