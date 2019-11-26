Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de başlayan Meclis toplantısında gündem ilanından sonra mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten; “28 Kasım 2019 – Perşembe günü saat 11.30’da Mişmişpark Fuar alanı içerisinde, Yeni Fuar Merkezi temel atma törenimiz olacaktır. Siz kıymetli meclis üyelerimizi orada görmek istiyoruz” dedi.

Meclis Toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Görüşülen bazı gündem maddeleri karara bağlanırken, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Meclis 3’üncü gündem maddesinde yer alan, Büyükşehir Belediyesince 2020 yılında uygulanacak ücret tarifesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı.

Kasım ayı meclisi IX. Birleşimi 28 Kasım 2019 Perşembe Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı IX. birleşiminin, 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 14.30’da yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)