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22 Kasım 2019 Cuma 15:25

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının VI. Birleşimi 22 Kasım 2019 Cuma günü, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor
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Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de başlayan Meclis toplantısında gündem ilanından sonra mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Görüşülen bazı gündem maddeleri karara bağlanırken, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Kasım ayı meclisi VII. Birleşimi 25 Kasım 2019 Pazartesi Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı VII. birleşiminin, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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