Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi Yapıldı

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

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