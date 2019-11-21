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21 Kasım 2019 Perşembe 14:39

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısının V. Birleşimi 21 Kasım 2019 Perşembe günü, Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi Yapıldı
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Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’de başlayan Meclis toplantısında gündem ilanından sonra mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Kasım ayı meclisi VI. Birleşimi 22 Kasım 2019 Cuma Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı VI. birleşiminin, 22 Kasım 2019 Cumagünü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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