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10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:30

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısı 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü, saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
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İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten tarafından Temmuz ayı gündem konuları okundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten; “17 – 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline sizleri ve tüm Malatyalı hemşerilerimizi davet ediyoruz.” dedi.

Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Temmuz ayı Belediye Meclisinin II. Birleşimi 12 Temmuz Cuma günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısının II. Birleşimi 12 Temmuz Cuma günü saat 15.00’de yapmayı kararlaştırdı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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