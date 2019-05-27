Büyükşehir Belediye Otobüs ve Trambüsleri Bayramın İlk Günü Ücretsiz

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait otobüs ve trambüsler Ramazan Bayramının ilk günü, mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

4-6 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda, vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir dizi tedbirler alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, Ramazan Bayramının başladığı 4 Haziran Salı günü özel halk otobüsleri hariç, Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ’a ait toplu taşıma araçları mezarlıklar başta olmak üzere Malatya genelindeki tüm hatlarda, gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Şehir Mezarlığı hattında Arife Günü de ücretsiz hizmet verilecek

Ayrıca, MOTAŞ tarafından, 3 Haziran Pazartesi (Arife) Gününden itibaren Şehir Mezarlığı Hattına ücretsiz ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tedbirlerin önceden alınacağı belirtildi.

Vatandaşlar otobüs seferleri ile ilgili bilgi ve şikâyetlerini ise 502 2 502 numaralı MOTAŞ çağrı merkezi hattını arayarak bildirebilecekler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)