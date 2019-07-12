Büyükşehir Belediye Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Sona Erdi

Mazeret belirterek toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanarak kabul edilmesinden sonra, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

‘Güneşin Altın Yumurtasının Festivali’ni kutlayacağız.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Malatya insanın Malatya’nın ortak paydası olan değerlere sahip çıkıyor. Bu önemli bir hadisedir. Malatya küllerinde dirilme noktasında, mazisine layık olma noktasında hedefine nail olacaktır. Bir söz çok hoşuma gitti; Güneşin Altın Yumurtası Festivali. Çok hoşuma gitti bu tabir. Bu tabir Faslıların Malatya kayısısı için ifade ettikleri tabirdir” dedi.

Güneşin Altın Yumurtası Festivalinin, 16 Temmuz 2019 - Salı günü saat 20.00’de Fener Alayı ve Kortej Yürüyüşü ile başlayacağını söyleyen Gürkan, “Kortej Yürüyüşümüzü on binlerle birlikte büyük bir coşku içerisinde yapacağız. Malatya’nın istikbaline sahip çıkması olacaktır. Malatya’nın şahlanışı, ayağa kalkması olacaktır” şeklinde konuştu.

Hepiniz Kayısı Festivalinin ev sahiplerisiniz

Gürkan, sizler de bu etkinliklerin misafiri değil, ev sahiplerisiniz. İlimize gelecek olanları hep birlikte güzel bir şekilde ağırlayacak ve geri göndereceğiz. 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Fuar ve Festivalimize hep birlikte, bütün ilçelerimiz olarak yoğun bir şekilde katılım gösterelim. Kayısının hak ettiği değere hep birlikte sahip çıkalım ” ifadelerine yer verdi.

Gündem maddeleri arasında yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. Bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Şirketler Limited Şirketlerinin Ortak Kurulu Başkanlığı, Şirket Müdürlüğü ve Ortaklar Kurulu üyeliğine; Genel Sekreter Cemal Noğay ve Fuat Gözeneli’nin,

MOTAŞ A.Ş’nin Genel Kurullarında Büyükşehir Belediyesini temsilen Mehmet Yaşar Karataş’ın,

Malatya Aksa Doğalgaz A.Ş’nin Genel Kurullarında Büyükşehir Belediyesini temsilen Latif Okyay’ın ataması kabul edildi.

Kayısının Katma Değerinin Artırılması Projesi kapsamında alımı yapılan makine ekipmanlarının hizmete sunulması için Akçadağ Ziraat Odası Başkanlığı ve Kuluncak Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Gürkan, “15 Temmuz darbe girişiminin milletçe bertaraf edilmesinin 3. Yıldönümünü, 15 Temmuz Millet Meydanında Valiliğimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz törenlerle icra edeceğiz. Etkinliklere bütün herkesin katılmasını istiyorum.” Dedi.

Ağustos Ayı Meclisi 8 Ağustos’ta toplanacak

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı toplantısının 08 Ağustos Perşembe günü yapılması kararlaştırdı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)