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08 Ocak 2020 Çarşamba 15:27

Büyükşehir Belediyesi 100 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Kent merkezinde yağmur, ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı sürürken, Büyükşehir Belediyesi geceli-gündüzlü karla mücadele çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi 100 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı
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Son 48 saatte kapanan 100 mahalle yolunu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi, kapalı durumdaki 61 mahalle yolunu ulaşıma açmak içinse çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi bulduğu, çığ tehlikesi olan noktalarda ulaşımın kontrollü yapıldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri son 24 saatte Bürücek Mevkiinde düşün 3 çığ olayına müdahale ettiler. Gece 3 noktada yaşanan çığ düşmesine fırtına ve tipiye rağmen müdahale eden ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor. Porga grup yolunda çığ tehlikesine karşın araçların gidiş ve gelişlerine izin verilmiyor.

Hasta ve yolda kalanlara da yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, her çağrıya anında müdahale etti. Porga grup yolu üzerinde bulunan Ortaköy Mahallesinin Muhtarı Mahmut Kocaman’ın yüksek ateş ve gribal enfeksiyon rahatsızlığı çağrısına anında müdaha eden ekipler, 67 yaşındaki Muhtarın imadına sağlık ekiplerinin yetişmesini sağladı.

Hekimhan’ın Çulhalı Mahallesinde yaşayan KOAH hastası yaşlı kadının imdadına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Sağlık ekiplerine teslim edilen hastanın ilçe hastanesine sevki sorunsuz bir şekilde yapıldı.

Pütürge merkezde yaşayan 16 yaşındaki Orhan Akdağ’ın yaralanması sonucunda zamana karşı mücadele veren karla mücadele ekipleri, hastanın Malatya’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştirilmesini sağladılar.

Hekimhan Taşoluk Mahallesinde, cenaze evine gitmek için yola çıkan ve yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan vatandaşlar gidecekleri mahalleye ulaşımları sağlandı. Akçadağ Tataruşağı Mahallesinde cenaze defin işlemine yardımcı olan ekipler, mezarlık yolunu ulaşıma açarak defin işleminin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağladılar.

Yine Akçadağ’ın Çevirme mahallesinde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlarda kaldıkları yerden kurtarılarak, geri dönüşleri sağlandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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