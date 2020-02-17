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17 Şubat 2020 Pazartesi 11:28

Büyükşehir Belediyesi Aralıksız Çalıştı Kapalı Mahalle Yolu Kalmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında kent merkezinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Aralıksız Çalıştı Kapalı Mahalle Yolu Kalmadı
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Malatya genelinde kar yağışları sonrası yol açma ve kar küreme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kapanan mahalle yollarının tamamını ulaşıma açtı.

Geceli gündüzlü karla mücadele çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde caddeleri gece trafiğe kapatarak, kar temizleme çalışmaları yapıyor. Gündüz vakitlerinde de çalışmalar aynı hızla devam ediyor. Kentin yüksek mahalleleri olan, Konak, Abdulgaffar, Cemal Gürsel, Karagöz, Yavuz Selim, Beydağı, Yamaç, Kernek, Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahallelerinde buzlanmaya karşı ekstra önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesi, kent içinde buzlanmaya karşı kritik noktalarda tuzlama çalışmaları yapmayıda ihmal etmedi. Karla mücadele ekipleri, ana caddelerde bazı binalarda oluşan buz kütlelerini de, kazaya sebebiyet vermemesi için temizledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da kesintisiz devam eden çalışmaları sık sık yerinde inceliyor.

İlçelerde ve yüksek kesimlerde kapalı mahalle yolu yok. Açılan yollar da bu kez genişletme çalışmaları yapılıyor. Çığ tehlikesinin bulunduğu yollarda kar temizleme çalışmaları ise titizlikle yapılıyor. Yüksek kesimlerde yağan kardan sonra yaşanan toprak kaymalarına da müdahale eden karla mücadele ekipleri, karagöz mahalle yoluna düşen kayalarıda temizledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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