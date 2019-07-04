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04 Temmuz 2019 Perşembe 16:32

Büyükşehir Belediyesi Balıkçı Teknelerinin Denetimlerini Yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Baraj Gölü üzerindeki balıkçıların tekne denetimlerini yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Balıkçı Teknelerinin Denetimlerini Yapıyor
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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde kayıtlı bulunan balıkçı tekneleri, rutin bir şekilde denetlenerek olası eksikliklerin giderilmesi için balıkçılara gerekli uyarılar yapılıyor.

Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından şu bilgilere yer verildi:

Boran-Toygar-Hasırcılar bölgesinde bulunan 4. Bölge Kooperatifine bağlı balıkçı teknelerinin yıllık su üstü denetim işlemleri yapılmıştır. Muayene zamanlarına göre Karakaya Baraj gölünün ve Malatya sınırlarında bulunan baraj ve göletlerin bütün kıyı şeridinde balıkçı teknelerine yönelik denetim ve ruhsatlandırma işlemleri devam edecektir. Denetimler sırasında balıkçı teknelerinin evrak kontrolü, can güvenliği açısından bulundurmaları gereken can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün kontrolü ile teknelerin motor aksamı, gövde deformasyonu ve boya durumlarının kontrolleri yapılmaktadır.”

Balıkçı teknelerine yönelik denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtilerek, baraj üzerinde faaliyet gösteren balıkçı teknelerinde herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için balıkçıların belirtilen kriterlere uymaları istendi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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