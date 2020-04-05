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05 Nisan 2020 Pazar 15:48

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 7/24 Hizmet Veriyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini ziyaret ederek vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi 7/24 Hizmet Veriyor
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belediye çağrı merkezinin 7/24 hizmet vererek vatandaşlardan gelen istek ve talepleri anında ilgili birimlere iletilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini bizzat dinlemek için bugün çağrı merkezimizi ziyaret ettim. Ekiplerimiz 7/24 hizmet vermekteler. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin çözümü noktasında ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktayız” dedi.

Çağrı Merkezini arayan vatandaşla da görüşen Başkan Gürkan, vatandaşın talebini dinleyerek ilgili yerlere gerekli talimatları vereceğini belirtip, duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür etti.

Başkan Gürkan daha sonra mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışan çağrı merkezi çalışanlarına bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi vererek başarılar diledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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