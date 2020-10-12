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12 Ekim 2020 Pazartesi 16:17

Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı’nı Karşılamaya Hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Ekim’de Malatya’ya gelişi ile ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Malatya Milletvekilleri, AK Parti İl ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte İlçe Belediye Başkanlarının bir araya geldiği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı'nı Karşılamaya Hazır
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Dede Korkut Restoran’da yapılan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya verdiği önemi vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Malatya hemşerilik beratını kabul ettiğini hatırlattı.

Malatya’da çıkan sesin bütün mazlum milletlerin liderinin sesi olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Cumhurbaşkanımızı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak değerlendirmenin ötesinde Dünya mazlum milletlerinin lideri olarak değerlendirmek daha doğrudur. Gerek Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Ege’de, Ermenistan’da, Kuzey Irak’ta, Suriye’de, etrafımız ateş çemberi. Bizim burada yapacağımız bir il kongresidir ancak kongremizde vereceğimiz mesaj hem Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine verilen mesaj olacak, hem de dünya mazlum milletlerine verilen mesaj olacak. Burada çıkan ses, milletimizin birliğinin beraberliğinin en güçlü tezahür ettiği örneği olacak. Burada çıkan ses İslam Âlemi’nin sesi olacak. Burada çıkan ses bütün mazlum milletlerin liderinin sesi olacak. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızı Malatya’da karşılama noktasında hepimizin üzerine görev ve sorumluluklar düşüyor. Milletimizde bir heyecan yaratmamız lazım. Milletimize anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın gerek Malatya’ya gelişi ve uğurlanması süreci içerisinde alan etrafında biz gerekli tedbirleri alacağız ve gelen vatandaşlarımız orada yine mesafe kuralına uygun bir şekilde ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri almış olacaklar. Miting ne kadar kalabalık olursa, toplantımız ne kadar coşkulu olursa, ne kadar sevinçli olursa Cumhurbaşkanımız da o kadar mutlu olur” diye konuştu.

Gürkan, “Teşkilatımızla Birlikte Tek Yumruk Olacağız”

Başkan Selahattin Gürkan, Büyükşehir olarak bütün teşkilatlarla birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olacaklarını ifade ederek, “ Biz hep birlikte AK Parti’yiz. Ben söyledim yapılmadı şeklinde değil, bir eksiklik veya aksaklık varsa onun giderilmesi noktasında azim ve gayreti göstermemiz gerekir. İlçelerimizde Belediye Başkanlarımızla birlikte tüm teşkilatımız tek yumruk şeklinde yoğun bir çalışma içerisinde bütün hemşerilerimizi davet etme noktasında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimize inanıyorum” dedi.

Gürkan, “Cumhurbaşkanımız Sadece Malatya’nın Hemşerilik Beratını Kabul Etmiştir”

Bir vefa hareketi içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyemiz, diğer Belediyelerimiz ve kamu kuruluşlarımız finansman sorunu yaşamıyorlar. Burada Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Elazığ ile birlikte Malatya kongresini bir yapalım dediğinde öncelikle Malatya kongresini yapalım demesi Malatya’ya verdiği önemin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız sadece Malatya’nın hemşerilik beratını kabul etmiştir. Dolayısıyla bizler Cumhurbaşkanımıza yakışır ve yaraşır şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak hepimizin vebali ve görevidir. Bu şehre hizmet etmek istiyorsak ve bu şehrin hizmetlerden daha çok hizmet almasını istiyorsak üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Kimileri gölgesini saklıyor. Eğer bir vefa hareketi içerisindeysek, AK Parti hareketi içerisindeysek üzerimize düşen görev ve sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’mıza gelişinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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