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18 Haziran 2019 Salı 12:26

Büyükşehir Belediyesi EURODESK Temas Noktası Olarak Kabul Edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunulan EURODESK başvuru projesinin kabul edildiği ve Büyükşehir Belediyesinin EURODESK Temas Noktası olarak ilan edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi EURODESK Temas Noktası Olarak Kabul Edildi
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, EURODESK’in, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olduğunu ifade etti.

Başkan Gürkan Açıklamasında, “ Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan EURODESK, Türkiye'de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir. Çeşitli illerimizde bulunan EURODESK Temas Noktası, ilimizde yoktu. Bu yüzden müracaatımızı yaparak EURODESK Temas Noktası olma konusundaki arzumuzu ortaya koyduk. Müracaatımız değerlendirilerek Büyükşehir Belediyemizin EURODESK Temas Noktası olarak belirlenmesinin uygun görüldüğüne karar verildi. Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyor, gençlerimizi temas noktamıza beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu konuda çeşitli faaliyetlerimiz, önümüzdeki aylarda başlayacaktır.” dedi.

EURODESK hizmetlerinin içeriği:

- Ücretsiz soru cevaplama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle),

- Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,

- Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması,

- Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,

- Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,

- Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,

- Gençlik Programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması.

Gençler, istedikleri zaman Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası karşısında bulunan ek hizmet binası birinci katında bulunan EUORDESK Temas Noktasını ziyaret edip bilgi alabilirler. Gençler ayrıca, http://eurodesk.ua.gov.tr/ adresinden de her türlü fırsat ve duyuruya ulaşma imkanına sahip olacaklar.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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