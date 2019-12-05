Büyükşehir Belediyesi Gönül Ekmek Uygulamasına yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yürütülen Gönül Ekmek Projesi kapsamında yıllık 1 milyon ekmek bağışının sağlandığı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Duyarlılık gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gönül Ekmek Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla 44 Pide Fırınını ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Başkan Gürkan, vatandaşlara ekmek ikram etti. Gönül Ekmek Projesi kapsamında fırına kurulan elektronik skorboardun işlerliği hakkında bilgi alan Başkan Gürkan, “Malatya genelinde 125 noktada kurulu bu cihazla bağış yapılan ekmek sayıları kayda alınıyor. Bu elektronik skorboardlar fırınlara hibe edildi” bilgisini verdi.

Alan el ile veren el birbirini görmüyor

Başkan Gürkan, Sosyal Devlet ilkesi gereğince Büyükşehir Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik faaliyetleri ifa ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Üniversite kampüsümüzde günlük yaklaşık 1000 kişiye ekmekle birlikte sıcak çorba ikram ediyoruz. Dolayısıyla memleketimizde aç, susuz, garip-gureba kalmaması için çalışmalar yapıyoruz. Esnaf kardeşlerimizle, fırıncılarımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda bu tür ihtiyaçları hissettiğimiz veyahut belirlenen yerler olduğu anda ekmek olsun; engelli araçları gibi diğer ihtiyaçlar noktasında gerek Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız gerek ilgili muhtarlığımız gerekse iletişim içerisinde olduğumuz hemşerilerimizle birlikte bu problemlerin çözümü noktasında elimizden gelen gayret ve çabayı gösteriyoruz. Bu konularda duyarlılık gösteren tüm hemşerilerime de teşekkür ediyorum.”

125 fırında yürütülen Gönül Ekmek (Askıda Ekmek) uygulamasıyla yıllık olarak 1 milyon civarında ekmek bağışının yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Uygulama kapsamında ekmek bağışlayan vatandaşların kaç ekmek bağışladığı fırında bulunan elektronik skorborda yansıtılıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar oradaki miktar oranında ekmek alabiliyorlar. Büyük hassasiyet taşıyan çalışmayla; alan el ile veren elin buluşturulduğu gibi bağış yapanla ihtiyaç sahibi vatandaş birbirini görmeden amaçlarına ulaşmış oluyorlar.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)