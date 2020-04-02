Büyükşehir Belediyesi İlçelerde Dezenfekte Çalışmalarına Devam Ediyor

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele de, Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor.

Korona virüs salgınına karşı birçok önlem alan Malatya Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu ilçelerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi daha önce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerine Kuluncak ve Yazıhan ilçelerini de kattı.

Çalışmalar kapsamında Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde cadde ve sokaklar temizlenerek, dezenfekte edildi. Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinin cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getirildi. İlçe Meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Kuluncak ve Yazıhanlılar çalışma ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya’nın bütün ilçelerinde yapılacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)