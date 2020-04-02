Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Nisan 2020 Perşembe 15:51

Büyükşehir Belediyesi İlçelerde Dezenfekte Çalışmalarına Devam Ediyor

Tüm Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele de, Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi İlçelerde Dezenfekte Çalışmalarına Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693
Korona virüs salgınına karşı birçok önlem alan Malatya Büyükşehir Belediyesi başlatmış olduğu ilçelerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi daha önce temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdiği Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerine Kuluncak ve Yazıhan ilçelerini de kattı.

Çalışmalar kapsamında Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde cadde ve sokaklar temizlenerek, dezenfekte edildi. Yeni arazöz makinalarıyla yapılan çalışmalarla Yazıhan ve Doğanşehir ilçelerinin cadde ve sokakları pırıl pırıl bir hale getirildi. İlçe Meydanları, parklar ve insanların yoğun olarak kullandığı mekanlar yıkanarak, dezenfekte edildi.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Kuluncak ve Yazıhanlılar çalışma ve hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Temizlik ve dezenfekte çalışmaları Malatya’nın bütün ilçelerinde yapılacak.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/23) Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No:...
Vali Baruş, Çarşamba Pazarında İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Çarşamba Pazarında İncelemelerde...
Avukat Veysel Taner Şenel, Avukatlar Günü Mesajı Yayınladı Avukat Veysel Taner Şenel, Avukatlar Günü Mesajı...
Büyükşehir 2020 ilaçlama sezonunu başlattı Büyükşehir 2020 ilaçlama sezonunu başlattı
Başkan Akın, ‘‘Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız’’ Başkan Akın, ‘‘Güçlü Türkiye olmanın gereğini...
Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/22) Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No:...
Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No: 2020/21) Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar No:...
Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı 5 Oldu Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı...
Büyükşehir Akçadağ ve Doğanşehir’de Cadde ve Sokakları Temizleyip Dezenfekte Etti Büyükşehir Akçadağ ve Doğanşehir’de Cadde...
MASKİ’den Covid-19 Tedbirleri MASKİ’den Covid-19 Tedbirleri
PTT’den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı PTT’den Sosyal Mesafe Kuralı Uyarısı
Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı 4 Oldu Malatya'da Karantinaya Alınan Mahalle Sayısı...
Rektör Karabulut, 'Biz Bize Yeteriz' Kampanyasına 1 Aylık Maaşını Bağışladı Rektör Karabulut, 'Biz Bize Yeteriz' Kampanyasına...
Başkan Gürkan, Çevreyoluna Alternatif Açılan Yolu İnceledi Başkan Gürkan, Çevreyoluna Alternatif Açılan...
Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı Malatya İl Pandemi Kurulu Toplandı
Yukarı Çık
banner687

Malatya İl Hıfzısıhha Kurul Kararı (Karar...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu 02.04.2020 Perşembe günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında valilik toplantı...

Haberi Oku