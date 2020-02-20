Büyükşehir Belediyesi İyi Günde Kötü Günde Vatandaşın Yanında

Hizmet ve yatırımlarda vatandaş odaklı çalışmalara önem veren Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik alanında yapmış olduğu çalışmalarla vatandaşların mutlu günlerinde olduğu gibi acılı günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü vatandaşların acılı günlerinde taziyelerini daha nezih bir ortamda kabul edebilmesi için her türlü imkânı seferber ediyor. Bu kapsamda Taziye çadırlarıyla birlikte sandalye, masa, çay makinesi, çay, şeker, bardak, kışın soba göndererek vatandaşların acısına ortak oluyor.

Bu hizmetlerin yanında Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ayrıca il dışına ve ilçelere de defin edilecek olan cenazeler için de vatandaşlara yardımcı oluyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 442’si il dışı, 614’ü ilçelere olmak üzere 1056 cenaze nakil hizmetini gerçekleştirdi. Bu hizmetler Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından cenaze nakillerinde kullanılmak üzere 3 adet yeni cenaze nakil aracı alınarak hizmete sunuldu. Taziye hizmetlerinde kullanılmak üzere vatandaşların mağdur edilmemesi için mevcut malzemelere ek olarak 2 bin adet plastik sandalye, 100 adet katlanabilir plastik masa ile 20 adet elektrikli çay semaveri de alındı.

Ayrıca 20 adet çadır alımı yapıldı, 17 adet ray sistemli körüklü çadır yapımı için malzeme temini yapılarak, çadırların imalatlarına başlandı.

915 adet çift katlı mezar vatandaşlar tarafından alındı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda başlatmış olduğu 2 katlı mezar uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar tarafından 2019 yılı içerisinde 915 adet çift katlı mezar alımı gerçekleştirildi.

Şehir Mezarlığında ücretsiz çay ve su ikramı

Şehir Mezarlığında Büyükşehir Belediyesine ait olan kafeteryada ise mezarlığa gelen binlerce vatandaşa ücretsiz çay ve su ikramı yapıyor.

5 bin fidan dikildi

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından Şehir Mezarlığının her türlü temizlik ve bakımının yanında, ayrıca ağaçlandırma çalışmalarına da büyük önem veriliyor.

2019 yılı içerisinde 5 bin adet çam fidanı şehir mezarlığında toprakla buluşturuldu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)