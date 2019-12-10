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10 Aralık 2019 Salı 11:22

Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaz aylarında yapılan çalışmaların akabinde kış aylarında da çalışmalar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına Devam Ediyor
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bahar aylarında üremeye başlayan larvalar için kış döneminden itibaren önlem almaya başladı.

Malatya büyükşehir Belediyesi uçucu vektörlere karşı mücadeleyi daha etkili hale getirmek için kışlak mücadelesine devam ediyor. Kışlak mücadelesi kapsamında başlayan çalışmalar 2019 Kasım ve 2020 Nisan ayları arasında sürdürülecek.

Kışlak mücadelesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Şube Müdürlüğü merkez ilçelere bağlı toplam 186 mahallede 10 personel ve iki araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Kış aylarında sivrisinek, karasinek ergin ve larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları gibi alanlarda Sağlık Bakanlığından onaylı ruhsatlı ilaçlarla etkin kışlak mücadelesi yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu kışlak ilaçlamasının larva mücadelesi kadar önemli olduğu belirtilerek, çalışmaların sezon sonuna kadar devam edeceği belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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