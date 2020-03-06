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06 Mart 2020 Cuma 18:33

Büyükşehir Belediyesi Maça gelen taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacak

BTC Türk Yeni Malatyaspor –Konyaspor maçı öncesi bazı sivil toplum kuruluşları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiler. Başkan Gürkan ziyarette birlik-beraberlik çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Maça gelen taraftarlara Türk Bayrağı dağıtacak
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Ziyarete Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Birlik Vakfı, Genç Müsiad Malatya Şubesi, AK Parti Malatya Gençlik Kolları, Gençlik ve Eğitim Derneği ile Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi Başkanı ve üyeleri katıldılar.

Zor süreçler birlik, beraberlik içerisinde aşılır

Süper Lig’in 25. Haftasında evinde Konyaspor’u ağılayacak BTC Türk Yeni Malatyaspor’a, zor günlerde destek olmak için ziyaretlerde bulunduklarını belirten STK temsilcileri, zor süreci birlik, beraberlik içerisinde aşacaklarını söylediler.

Malatyalılar yanlarında olacak

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, maç öncesi Malatyalılara küçük jestlerde bulunduklarını söyledi. BTC Türk Yeni Malatyasporun, Malatya’nın en önemli markalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “Malatyaspor’umuza kötü günde destek olmamız gerekli. Takımımız zor bir süreçten geçiyor. Zorlukları aşabilmek için futbolcular sahada mücadele edecek, Malatyalılarda yanlarında olacak. Taraftarlarımız koşulsuz destek verecek. Biz de bu zemini oluşturmak için Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptık. Gün Malatyaspor’a sahip çıkma günüdür” dedi.

Maça gelecek, Malatyalılara ayrıca Türk Bayrakları dağıtılacağını belirten Başkan Gürkan, “Futbol karşılaşmaları, Milletçe duygularımızı anlatabildiğimiz ender arenalardan biri. Suriye’de şehit olan Mehmetçiklerimizi anacağız. Malatyalılar olarak Mehmetçiğimize selam gönderip, Türk Bayraklarımızla onların yanında olduğumuzu göstereceğiz. Devlet-Millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz. Tüm hemşerilerimizden ricamız stadyuma gelerek takımlarına destek olup, Mehmetçiğe birlik-beraberlik mesajı göndermek. Herkes bilir ki Malatyalılar bu birliğin en önemli lokomotifidir” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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