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24 Aralık 2019 Salı 14:11

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenledi
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23 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri, Daire Başkanları, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin yer aldığı “Akif” isimli belgesel film gösterimi ile başlayan programın açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akif’i anlatan çok güzel bir belgesel hazırlanmış olduğunu belirterek, “Akif, gerçekten de büyük bir şair. Kurtuluş Savaşımız sırasında da savaşa büyük katkıları olan bir şairimiz.

Hani Milli Şairimiz şiirlerinde diyor ya;

Zulümü alkışlayamam zalimi asla sevemem,

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i

Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Akif, Mustafa Kemal Atatürk’ten 8 yıl önce 1873 yılında dünyaya gelmiş ve Gazi Mustafa Kemal’den de 2 yıl önce 1936 yılında vefat etmiştir. Hakikaten bu vatan, bu coğrafya kolay kurtulmadı. Okuduğum şiirin başındaki satırlarda da belirtilmiş olduğu gibi hakikaten rahatlığın içerisinde kalkıp geçmişe çok aşırı bir şekilde küfredebiliyoruz, eleştirebiliyoruz. Tarihi de sosyolojik tarihi empati ile değerlendirebilirsek bir anlam ifade eder. Yoksa sadece salt belgelerle tarihe ışık vermeye kalkarsak yanılırız ve yanlış bilgi vermiş oluruz, tarihe karşı sorumlu olmuş oluruz” dedi.

Tarih ile ilgili bilgileri doğru öğrenmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Tarihi doğru öğreneceğiz, her gördüğümüz şey aslında doğru olmayabilir. Eğer doğru bir şekilde sosyolojik empati yapmazsak, zahiri görgülerle hüküm verdiğimiz zaman yanılırız.

Bu belgeseli çeken arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, hakikaten güzel bir belgeseldi. Akif’in hayatının beyaz perdeye aktarılması da önemli bir hadise, Mehmet Akif gibi milli şairlerimizin genç nesillerimiz tarafından iyi öğrenilmesi, iyi öğretilmesi lazım. Çünkü, geleceğe güvenle bakmak istiyorsak dünü iyi öğreteceğiz, bugünü iyi okutacağız. Gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefi de ancak bugünkü neslimizi geleceğe iyi bir şekilde hazırlayabileceklerin ihtiyaç duyacakları bilgilerle mücehhez yetiştirebilirsek bir anlam kazanır diyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasından sonra ‘Akif’ isimli belgeselin senaristi Ömer Erbil ile Yönetmeni Nihal Ağırbaş ile belgeselin hazırlanması ve yayınlanması ile ilgili süreçlerin dile getirildiği bir söyleşi gerçekleştirildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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