Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2021 Pazartesi 22:04

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DESTEK

Merada Açılan Sondaj Kuyusunda Saniyede 1 Litre Su Bulundu   Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştir…

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DESTEK
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Merada Açılan Sondaj Kuyusunda Saniyede 1 Litre Su Bulundu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN HAYVAN ÜRETİCİLERİNE DESTEK

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında mera ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’da yaptığı yatırımlarla birlikte çiftçilere de verdiği desteklerini sürdürüyor. Başta kayısı olmak üzere birçok alanda çiftçilere destek veren Büyükşehir Belediyesi, Lisanslı Depo yatırımının yanında Yeni Şire Pazarı ve Fidancılar Siteleriyle birlikte Malatya’da tarımsal kalkınmaya önemli katkılarda bulunuyor.

Malatya’da hayvancılık anlamında üreticilerin sorunlarını çözme noktasında Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen ortak projede Arapgir, Hekimhan ve Akçadağ ilçelerinde 50 bin dekar mera alanında Meraların Islah ve Amenajman Projesi kapsamında ortak çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda projenin ilk aşamasında Arapgir İlçesi Sağıluşağı mahallesinde 30 bin küçükbaş hayvanın su ihtiyacını karşılamak amacıyla Büyükşehir Belediyesince sondaj çalışması yapılarak saniyede 1 lt debiye sahip su kaynağına ulaşıldı.

Bu çalışma ile mera ve yaylalarda bulunan göçerlerin en büyük ihtiyacı olan su sorununun çözülmesi ile ilimiz hayvancılığına önemli katkılar sağlanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN MUHTARLARA JEST BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN MUHTARLARA JEST
MALATYA’DA 718 MAHALLEMİZE DE ASFALT YOLLARDAN GİDİLMESİ MÜMKÜN MALATYA’DA 718 MAHALLEMİZE DE ASFALT YOLLARDAN...
Battalgazi’deki “Şehit fethi Öncü” Parkı Törenle Hizmete Açıldı Battalgazi’deki “Şehit fethi Öncü” Parkı...
Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu Mevlid Kandili Mesajı Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu...
Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Kılınç’tan Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Gürkan, MASKİ Personelleri Ziyaret Başkan Gürkan, MASKİ Personelleri Ziyaret
15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden Vali Baruş’a Ziyaret 15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden...
Başkan Gürkan'dan Mevlid Kandili Mesajı Başkan Gürkan'dan Mevlid Kandili Mesajı
Zengin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret Zengin’den MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret
Başkan Güder’den Mevlid Kandili Mesajı Başkan Güder’den Mevlid Kandili Mesajı
Mübarek Gece mevlid-i nebi Mübarek Gece mevlid-i nebi
Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde...
Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının 5.Birleşimi Tamamlandı Battalgazi Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının...
Keskin, “Vatandaşın aradığı her şey Malatya Çarşısında var”  Keskin, “Vatandaşın aradığı her şey Malatya...
İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı İnönü Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı
Yukarı Çık
banner737

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN MUHTARLARA JEST
Battalgazi Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Battalgazi’de görev yapan muhtarları Diyarbakır,...

Haberi Oku