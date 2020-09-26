Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Eylül 2020 Cumartesi 13:57

Büyükşehir Belediyesi Şehrin Her Noktasında Çalışmalarını Sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesinde 7 mahalleyi ilgilendiren kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehrin Her Noktasında Çalışmalarını Sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Başkan Gürkan’ın inceleme gezisine MASKİ Genel Müdür M. Yaşar Kataraş ile Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katıldı.

Çalışmaların bölge halkına ve Malatya’ya hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan kanalizasyon çalışmaları Karakaş, Yarımcahan ve Göller mahalleleri başta olmak üzere 7 yerleşim yerini ilgilendiren alt yapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine ilk geldiğimiz zaman şehrimizde 2 yıl içerisinde Asfaltsız, susuz ve kanalizasyon şebekesi olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmayacağını belirtmiştik. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi olarak şu ana kadar yaklaşık 1500 km asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. 85 ayrı noktada asfalt şantiyemiz bulunmakta. Malatya’nın her noktasında Büyükşehir Belediyesinin yoğun bir çalışma sergilemektedir.

MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Malatya’nın tamamında çalışmalar yürütülmekte. Malatya’da tarihi bir hizmet hamlesi gerçekleştiriliyor. Malatya’nın en ücra noktasına kadar Büyükşehir Belediyesi hizmet etme noktasında büyük bir gayret içerisinde. Şu anda MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 40 km yeni kanalizasyon şebeke hattı çalışması yapılmakta. Malatya genelindeki kanalizasyon sularının akarsulara karışmaması için birçok noktada arıtma tesisi kurulması için çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteyle İşbirliği Yaparak Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz Üniversiteyle İşbirliği Yaparak Çalışmalarımızı...
Milletvekili Çalık: Kayısının TMO tarafından alınması üreticilerin yüzünü güldürdü Milletvekili Çalık: Kayısının TMO tarafından...
Başkan Gürkan, Pütürge – Kale grup yolunu yerinde inceledi Başkan Gürkan, Pütürge – Kale grup yolunu yerinde...
Başkan Gürkan, Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Gürkan, Zafer Bayramı dolayısıyla bir...
Büyükşehir’den 2 Bin Rakımda Su - Yol Asfalt Çalışması Büyükşehir’den 2 Bin Rakımda Su - Yol Asfalt...
Başkan Gürkan, Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları inceledi Başkan Gürkan, Çiftlik Caddesinde devam eden çalışmaları...
Yeşilyurt Bindal’ın 70 yıllık sorunu çözüldü Yeşilyurt Bindal’ın 70 yıllık sorunu çözüldü
Başkan Gürkan, Doğanşehir’de İncelemelerde Bulundu Başkan Gürkan, Doğanşehir’de İncelemelerde...
Büyükşehir, Porga Grup Yollarını Yapıyor Büyükşehir, Porga Grup Yollarını Yapıyor
Çalık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Çalık'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Büyükşehir Belediyesi Kendi Çimini Üretiyor Büyükşehir Belediyesi Kendi Çimini Üretiyor
Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Çalık: “Doğanyol ilçemizi yeniden inşa ediyoruz” Çalık: “Doğanyol ilçemizi yeniden inşa ediyoruz”
Çalık, "AK Parti, Türkiye’nin en büyük partisidir" Çalık, "AK Parti, Türkiye’nin en büyük...
Vali Baruş'dan Kurban Bayramı Mesajı Vali Baruş'dan Kurban Bayramı Mesajı
Yukarı Çık

banner716

banner711

Üniversiteyle İşbirliği Yaparak Çalışmalarımızı...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yol çizgileri figür çalışmaları...

Haberi Oku