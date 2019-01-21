BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Stadyumun Yaya UlaÅŸÄ±m Sorununu Ã‡Ã¶zdÃ¼

MalatyalÄ±larÄ±n ortak sevdasÄ± olan Evkur Yeni Malatyasporâ€™un her zaman yanÄ±nda olan Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, taraftarlarÄ±n stadyum giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ulaÅŸÄ±m sorununu Ã§Ã¶zdÃ¼.

MaÃ§ gÃ¼nleri taraftarlarÄ±n stada giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸta yaÅŸamÄ±ÅŸ olduklarÄ± sorunlara duyarsÄ±z kalmayan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Ã§elik merdivenlere ek olarak yeni ÅŸehir stadyumunun doÄŸu giriÅŸine 8 metre geniÅŸliÄŸinde bordÃ¼rlÃ¼ merdiven yaptÄ±. KaldÄ±rÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla birlikte stadyuma ulaÅŸÄ±m kolaylaÅŸtÄ±.

Beton ve Ã§elik merdivenlerle ulaÅŸÄ±m kolaylaÅŸtÄ±

Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yetersiz kalan merdivenlere ek olarak 2 metre geniÅŸliÄŸinde Ã§ift kollu Ã§elik merdiven ile stadÄ±n doÄŸu kÄ±smÄ±ndaki giriÅŸine 7 metre geniÅŸliÄŸinde yeni merdivenler yaparak SÃ¼per Ligin ikinci yarÄ±sÄ±na yetiÅŸtirdi.

Yeni stadyumun hizmete girmesi ile birlikte istinat duvarÄ±nÄ±n doÄŸu tarafÄ±na ve trambÃ¼s duraÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu kÄ±sma 1.5 metre geniÅŸliÄŸinde iki adet merdiven yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§ gÃ¼nleri yetersiz kalan, giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanmasÄ± Ã¼zerine BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan mevcut merdivenlere ek olarak biri 2 metre geniÅŸliÄŸinde Ã§ift kollu Ã§elik merdiven, diÄŸeri ise 7 metre geniÅŸliÄŸinde yine Ã§elik bir merdiven yapÄ±ldÄ±.

MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)