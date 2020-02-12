Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Saat 14.00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.

Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Ağırlıklı olarak İmar maddelerinin görüşüldüğü meclis toplantısında; Yeni Doğu Garajı ile Yeni İlçe Köy Garajının işletme hakkının 5 yıl süre ile MOTAŞ’a devri hakkındaki Emlak ve İstimlak Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.

Dünya Bankasından temin edilen ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi finansmanında kullanılacak hibeyle ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, meclis üyeleri tarafından dilek ve temennileri dile getirildi ve şubat ayı ilk birleşimi sona erdi.

Şubat ayı II. Birleşimi Cuma günü

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı II. Birleşiminin 14 Şubat 2020 – Cuma günü saat 14.30’da yapılmasına karar verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)