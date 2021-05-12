Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:25

Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram Sonuna Kadar Devam Edecek

Sosyal belediyecilikte yapmış olduğu yardımlarla halkın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı içerisinde yaptığı yardımlarla da vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Şirketi aracılığıyla günlük 5 bin aileye iftar bin aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram Sonuna Kadar Devam Edecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Sosyal belediyecilikte yapmış olduğu yardımlarla halkın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı içerisinde yaptığı yardımlarla da vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Her daim ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı sonuna kadar yemek dağıtımına devam edeceği belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELSOS Genel Müdürlüğü aracılığıyla hazırlanan yemekler hergün binlerce aileye ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine iftarda ve sahurda misafir olmanın gururunu yaşamakta. Ramazan ayının ilk gününden itibaren gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi yemek dağıtımında 5 bin iftar, 1000 sahur olmak üzere günlük 6 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulunuyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

İftar ve sahuru Büyükşehir Belediyesinin kendilerine getirdiği yemeklerle yaptıklarını belirten vatandaşlar yapılan bu yardımın çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ANLAMLI BİR YARDIM DAHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu yardımları Ramazan ayında artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kızılay Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile ilimizde ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal kıyafet yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin rutin bir şekilde devam ettirdiği sosyal yardımların yanı bayram öncesi bir destekte daha bulunarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen kıyafet yardımında amacın Ramazan Bayramı öncesinde çocukları mutlu etmek olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin bir şekilde aylık, üç ayda bir ve yılda bir kez olmak üzere gıda ve ekmek yardımı yapılıyor. Ayrıca birinci ve ikinci derecede yer alan aileler de kendi içlerinde ailenin birey sayısına göre 2 ve 3 gruba ayrılarak yardım gerçekleştiriliyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı...
Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu Vali Baruş Yeni Cami’de İncelemelerde Bulundu
Başkan YAVUZ ’dan Bayram Mesajı Başkan YAVUZ ’dan Bayram Mesajı
Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret Başkan Gürkan’dan Şehit Ailelerine Ziyaret
AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı AK Partili Çalık’ın Ramazan Bayramı Mesajı
Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı Vali Baruş’un Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
MASKİ, Bayramda İş Başında MASKİ, Bayramda İş Başında
Başkan Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı Başkan Gürkan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj...
MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı MTB Başkanı Özcan’ın Ramazan Bayramı Mesajı
Güney Kuşak Yolunda Çalışmalar Sürüyor Güney Kuşak Yolunda Çalışmalar Sürüyor
Kernek Meydanı Eskiden Olduğu Gibi Ayağa Kalkacak Kernek Meydanı Eskiden Olduğu Gibi Ayağa Kalkacak
Akçadağder’den Maski’ye Ziyaret Akçadağder’den Maski’ye Ziyaret
Vali Baruş’un “Berat Gecesi” Kutlama Mesajı Vali Baruş’un “Berat Gecesi” Kutlama Mesajı
Başkan Gürkan, "Bugünün Gençleri Yarının Geleceğidir" Başkan Gürkan, "Bugünün Gençleri Yarının...
Başkan Gürkan, Üç Ayların başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı Başkan Gürkan, Üç Ayların başlaması nedeniyle...
Yukarı Çık

banner737

banner716

MHP Milletvekili Fendoğlu’nun Ramazan Bayramı...
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Ramazan Bayramı dolaysıyla...

Haberi Oku