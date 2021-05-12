Büyükşehir Belediyesi Yemek Dağıtımına Bayram Sonuna Kadar Devam Edecek

Sosyal belediyecilikte yapmış olduğu yardımlarla halkın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı içerisinde yaptığı yardımlarla da vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi BELSOS Şirketi aracılığıyla günlük 5 bin aileye iftar bin aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Sosyal belediyecilikte yapmış olduğu yardımlarla halkın gönlünde taht kuran Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı içerisinde yaptığı yardımlarla da vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor. Her daim ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarının ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı sonuna kadar yemek dağıtımına devam edeceği belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile BELSOS Genel Müdürlüğü aracılığıyla hazırlanan yemekler hergün binlerce aileye ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine iftarda ve sahurda misafir olmanın gururunu yaşamakta. Ramazan ayının ilk gününden itibaren gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi yemek dağıtımında 5 bin iftar, 1000 sahur olmak üzere günlük 6 bin vatandaşa yemek dağıtımında bulunuyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

İftar ve sahuru Büyükşehir Belediyesinin kendilerine getirdiği yemeklerle yaptıklarını belirten vatandaşlar yapılan bu yardımın çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ANLAMLI BİR YARDIM DAHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında yapmış olduğu yardımları Ramazan ayında artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kızılay Malatya Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile ilimizde ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal kıyafet yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin rutin bir şekilde devam ettirdiği sosyal yardımların yanı bayram öncesi bir destekte daha bulunarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı gerçekleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliği ile gerçekleştirilen kıyafet yardımında amacın Ramazan Bayramı öncesinde çocukları mutlu etmek olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından rutin bir şekilde aylık, üç ayda bir ve yılda bir kez olmak üzere gıda ve ekmek yardımı yapılıyor. Ayrıca birinci ve ikinci derecede yer alan aileler de kendi içlerinde ailenin birey sayısına göre 2 ve 3 gruba ayrılarak yardım gerçekleştiriliyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)