Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Kent genelinde yol hizmetleri noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi 25 kilometre uzunluğundaki grup yolunun 20 kilometrelik bölümünü 4 metreden 11 metre genişliğine çıkardı. 5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2016 yılında 8 kilometrelik bölümü genişletilip asfaltlanan grup yolu; İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı Mahallelerinin ulaşımını sağlıyor.

Sarp kayaların arasında zorlu arazi şartlarına sahip yolu, 2 yıl gibi kısa sürede genişleten Malatya Büyükşehir Belediyesi yol üzerine birde köprü yaptı. Bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir yapan Büyükşehir Belediyesi ölüm yolunu gelecek yıl asfaltlayacak.

Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden bölge sakinleri, yol çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.



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MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)