Büyükşehir Belediyesinden 19 Mayıs Etkinlikleri

18 Mayıs Salı günü şehir turu ile başlayan etkinlikler 19 Mayıs Çarşamba günü 19 farklı noktada düzenlenecek olan havai fişek gösterileriyle sona erecek.

BAYRAMIMIZI UNUTMAYAN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

‘Mazisine sadık gençlerle huzur şehri Malatya’da istikbale yürüyoruz’ sloganı ile başlayan 19 Mayıs etkinlikleri öncesinde bir program düzenlendi. Düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi üyelerinden İkra Nur Yüksel, “Atamızın bize armağan ettiği bu güzel günü unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı kutlama yapamıyoruz. Ancak Büyükşehir Belediyemizin bugüne özel düzenlediği programlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik Merkezi üyelerinden Mehmet Tosun ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bize bu özel günü armağan ettiği için sonsuz minnetlerimizi sunuyorum. Pandemiden dolayı bir burukluk vardı. Bu buruk günde bizleri unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Pandemi kuralları çerçevesinde bayramımızı kutlayacağız” şeklinde konuştu.

19 MAYIS GENÇLERİMİZİN GURUR GÜNÜ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının gençlerin gurur günü olduğunu belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ise yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını da gençlere armağan etmiştir. 19 Mayıs gençlerimizin gurur günüdür. Bu tarih hem Türk Milleti adına hem de Cumhuriyetimiz adına önemli bir gündür. 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle birlikte milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gündür. Vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını buruk geçirmesinler, kutlamalara ortak olsunlar diye pandemi kuralları çerçevesinde bazı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimiz 18 Mart Salı günü Büyükşehir Belediyesi önünde gezi otobüsünün şehir turu ile start aldı.

19 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Büyükşehir Belediyesi Gezi Otobüsü ve bisikletli gençlerin oluşturacağı konvoyla başlayacak olan etkinliğimiz Tecde Kayalık Parkında sona erecektir. Tecde Kayalık Parkında 19.19’da İstiklal Marşı ile başlayacak olan etkinliklerimiz, Mehteran Takımının Gösterisi, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın konuşmaları akabinde dilek balonlarının gençler tarafından uçurulması ve şehrin 19 farklı noktasından yapılacak olan havai fişek gösterileriyle son bulacaktır. Bütün gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)