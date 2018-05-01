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01 Mayıs 2018 Salı 16:22

Büyükşehir Belediyesinden Arapgir’e modern taksi durağı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Arapgir’e modern taksi durağı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden Arapgir'e modern taksi durağı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından il sınırları içerisinde T ticari plaka ile hizmet vermekte olan taksici esnaflarının yaşam standartlarının yükseltilmesi, sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve kent estetiğine uygun olarak yapılan modern duraklar, şehir merkezinin yanı sıra ilçelere de yapılıyor. Şoför esnaflarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamalarının yanında rahat bir ortamda hizmet verebilmeleri için geçtiğimiz aylarda şehir merkezinde ve Arguvan ilçesinde ‘Taksi Evleri’ yaparak hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, Arapgirli taksi esnafları içinde ‘taksi evi’ yaptı. Arapgir ilçe merkezinde vatandaşlara hizmet veren 30 Taksici esnafına tahsis edilen ‘Taksi Evi’ hem taksicileri hem de taksi hizmeti alan vatandaşları memnun etti.

Taksici esnafları, halihazırda zor şartlar altında hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak kendilerine tahsis edilen yeni ve modern durağın sıkıntılarını büyük oranda çözdüğünü ifade etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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