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08 Ekim 2021 Cuma 19:05

Büyükşehir Belediyesinden Aşı Kampanyasına Destek

  Türkiye’de korona virüse karşı başlatılan aşı kampanyalarına destek olmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü…

Büyükşehir Belediyesinden Aşı Kampanyasına Destek
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Büyükşehir Belediyesinden Aşı Kampanyasına Destek

 

Türkiye’de korona virüse karşı başlatılan aşı kampanyalarına destek olmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte aşı kampanyası düzenledi.  

Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs ile daha etkin mücadele edilmesi amacıyla başlattığı, aşı programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirilen organizasyonla Büyükşehir Belediyesi personeli içerisinden 2. doz aşılarını yaptırmayanların aşılanması sağlandı.

TALEP EDEN PERSONELE AŞI VURULUYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği içerisinde düzenlenen aşı kampanyası ile 8 Ekim Cuma Günü Büyükşehir Belediyesi zemin katında bir aşı standı oluşturuldu.

Standa görevli sağlık personelleri tarafından sabah 09.00’dan akşam 16.00’ya kadar talepte bulunan ve 2. doz aşısını yaptırmayan tüm personellerin aşıları yapıldı.

 

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