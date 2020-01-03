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03 Ocak 2020 Cuma 14:21

Büyükşehir Belediyesinden Malatya’nın yeşil dokusuna önemli katkı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından 9 ay içerisinde yoğun bir çalışma temposu sergilenerek Malatya’nın yeşil dokusunun artırılması amacıyla binlerce ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden Malatya'nın yeşil dokusuna önemli katkı
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı sorumluluk alanları içerisinde bulunan, parklarda, yeşil alanlarda ve refüjlerde son 9 ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 13 bin 384 adet bodur bitki dikimi, bin 500 adet ibreli ağaç, 2 bin 400 adet yapraklı ağaç dikimi ile 767 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Parklarda yenileme çalışmaları yapılıyor

Malatya'nın yeşil dokusunu artırmanın yanında tahrip olmuş, yeşil dokusu bozulmuş olan park ve yeşil alanlarında da bakım ve onarımlarını yaparak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi ayrıca birinci etap çalışmalarının tamamlandığı 100 dönümlük Beydağı Tabiat Parkı’nı da vatandaşların hizmetine hazır hale getirdi.

Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında parklar ve refüjlerde toplam 135 bin metrekare yeşil alan oluşturularak Malatya halkına kazandırıldı.

Ayrıca, tarımsal faaliyetler kapsamında ilçelerde ve kırsal mahallelerde alternatif tarım ürünleri, besi hayvancılığı ve hayvan sağlığı gibi konularda da eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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