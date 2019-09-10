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10 Eylül 2019 Salı 14:36

Büyükşehir Belediyesinden Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerini yoğunlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Toplu Taşıma Denetleme Ekipleri tarafından, öğrenci servisleri hem okul giriş ve çıkışlarında hem de seyir halinde iken durdurularak yönetmelikte belirtilen kurallara uyup uymadıkları denetlenmektedir. 

Yapılan denetimlerde öğrenci servis hizmeti veren araçların işletme ruhsatı ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra S Plaka Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygunluğu, taşıması gereken öğrenci sayısına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması için bütün ayrıntıların incelendiği denetimler çerçevesinde, UKOME kararlarına aykırı hareket edenler ile yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olmayan ve uymayan araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak okul taşımacılığında disiplinli ve konforlu bir ulaşım sağlanmaya çalışılıyor.  

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleri okul servis araçlarının kontrollerine, eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.  



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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