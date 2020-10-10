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10 Ekim 2020 Cumartesi 17:10

Büyükşehir Belediyesinden ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ Denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Denetleme ekipleri İçişleri Bakanlığınca ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla yayınlanan genelge doğrultusunda kent genelinde esnaflar ve toplu taşıma araçlarını denetleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden ‘Sağlık İçin, Hepimiz İçin' Denetimi
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Türkiye genelinde ‘Sağlık İçin, Hepimiz için’ sloganıyla yayınlanan ve 81 İl’in Valiliklerine gönderilen genelge kapsamında çalışmalarını daha da sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri araçlarda, maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıyor.

Denetimler sırasında vatandaşlara uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verilirken, araçlara maskesiz yolcu alınmaması konusunda da araç şoförleri uyarıldı.

Yapılan denetimler sırasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları da ziyaret edildi. HES kodu ile işlem yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek HES kodunun önemi anlatıldı.

Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki esnafları da ziyaret eden ekipler burada bulunan esnafların da yayınlanan genelge doğrultusunda çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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