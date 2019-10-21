Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:51

Büyükşehir Belediyesinden yönetici ve personellere yönelik eğitim semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Hizmetiçi Eğitim Programları kapsamında, Prof. Dr. Aytaç Açıkalın (Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi) tarafından kurum yöneticilerine yönelik bir eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yönetici ve personellere yönelik eğitim semineri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

21 Ekim Pazartesi Günü saat 09.00’da Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Şirket Genel Müdürleri ve yardımcıları ile daire başkanları katıldı.

Hizmetiçi Eğitim Programının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Prof. Dr. Aytaç Açıkalın hocamızı burada görmekten ve ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Mesai arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde Belediyemizin kurumsallaşması noktasında toplantıların yapılması gerektiğini ifade ettim. Bugünde bu toplantılarımızdan birini gerçekleştiriyoruz. Bizde genelde kişiye ve şahsa göre değişen bir termal yapı bulunmakta. Aslında kurum içerisinde aksama, yıpranma v.s. varsa onun değişmesi gerekir. Söz gümüşse sükût altın’dır diyor sözü hocamıza bırakıyorum.” dedi.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından başlayan seminerde Prof. Dr. Aytaç Açıkalın tarafından yöneticilere ‘Hizmet üretimine Yakından Bakmak’ konulu eğitim verildi.

Prof. Dr. Açıkalın, öncelikle hizmet verilen kurum ambleminin çalışanlar açısından büyük bir öneme sahip olması gerektiğini belirterek, “Çalıştığımız kurumun logosu nerede gözümüze çarparsa o an mutlaka içimizin kıpırdaması, bağlı olduğumuz kurumun önemini bize hatırlatması gerekir.” dedi.

Sinevizyon eşliğinde ve bir sohbet havasında programa devam eden Aytaç Açıkalın, hizmet üretimi ve personel yönetimi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Hizmetiçi Eğitim Seminerinin öğleden sonra yapılan bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde görevli şube müdürlerine yönelik eğitim programı düzenlendi. ‘Etkili Hizmet İçin İnsan Yönetmek’ konulu eğitimi veren Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, yönetim ve yöneticiler hakkında bilgiler vererek, “Hiç kimse herkes kadar bilemez. Kurumlarda çalışan personellerin katkıları sundukları düşüncelerdir. Bu nedenle kurum çalışanlarınızın düşüncelerine önem veriniz. Peygamber Efendimiz de Hendek Savaşı öncesinde nasıl savunma yapacakları konusunda köle olan birini çağırıp, hendekleri nasıl kazmaları gerektiğini sormuştur.” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın konuşmacı olarak katıldığı hizmet içi eğitim semineri, 22 Ekim Salı günü zabıta, halkla ilişkiler, güvenlik ve şoför personele yönelik verilecek olan ‘Ben, Biz, Belediye ve Malatya’ konulu eğitim ile sona erecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.




Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Fendoğlu, Dünya Gazeteciler Günü Dolaysıyla Mesaj Yayınladı Milletvekili Fendoğlu, Dünya Gazeteciler Günü...
TÜRK BÜRO SEN Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay’dan Teşekkür TÜRK BÜRO SEN Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay’dan...
Rektör Karabulut, “Uluslararası tanınabilir bir akreditasyon sistemi kuracağız” Rektör Karabulut, “Uluslararası tanınabilir bir...
Gençler Hem Spor Yaptılar Hem Gezdiler Gençler Hem Spor Yaptılar Hem Gezdiler
Başkan Avşar'dan Dünya Gazeteciler Günü Mesajı Başkan Avşar'dan Dünya Gazeteciler Günü...
MTÜ Rektörü'nden Dünya Gazeteciler Günü Mesajı MTÜ Rektörü'nden Dünya Gazeteciler Günü...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Milletvekili Fendoğlu, Dünya Gazeteciler Günü...
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolaysıyla kutlama mesajı yayınladı.

Haberi Oku