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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:11

Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri tanıtıldı

Malatya’daki basın mensupları, Büyükşehir Belediyesinin 8 yılda yaptığı yatırım ve projeleri gezerek bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri tanıtıldı
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Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen gezi programına katılan basın mensupları ilk olarak Yeni Köy Mahallesi mevkiinde bulunan Doğal Yaşam Alanını gezdi. Burada Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu ile birlikte tesisi gezen basın mensuplarına, yetkililer tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Basın mensuplarının ikinci durağı ise Turgut Özal Tabiat Parkı oldu. Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ında katıldığı buradaki programda ise yapımı süren hayvanat bahçesi ve mesire alanı gezildi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Ahmet Çakır, 50 türden 500’e yakın hayvanın ve farklı ağaç ile bitkilerin yer alacağı alanın, vatandaşların nefes alacağı yeni bir çekim merkezi olacağını söyledi. Çakır, ayrıca Kernek Meydanında yer alan yel değirmeninin ise Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesine taşınacağını söyledi.

Başkan Çakır ve gazeteciler daha sonra MASKİ binasına geçti. Burada binayı gezen Çakır ve basın mensuplarına alt yapı çalışmaları ve içme suyu projeleri hakkında da bilgiler verildi. Son olarak MASKİ toplantı salonunda gerçekleşen sunuma katılan basın mensupları, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ve yatırımları sinevizyon eşliğinde izledi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Ahmet Çakır, yüzlerce proje içerisinde bugün 4 projeyi yakından gördüklerini belirterek, Malatya’nın gelişmiş bir konuma geldiğini söyledi. Malatya’da büyük bir değişim dönüşüm yaşandığını belirten Çakır, Malatya’nın sağlıklı bir şekilde gelişmesi asında planlamaların yapıldığını ifade etti.

Gelece nesillere sağlıklı bir kent bırakmak için uğraştıklarını dile getiren Çakır, Çakmak Kışlası projesi ile ilgili son aşamaya geldiklerini de söyledi. Çevreyolunun alt tarafının da gelişmesi adına bir çok önemli projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Çakır, geziye katılan basın mensuplarına teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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