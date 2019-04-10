Büyükşehir Belediyesi’nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı,10 Nisan Çarşamba günü Mişmişpark Fuar alanında düzenlenen törenle açıldı.

Düzenlenen törene Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanısıra 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kurum, kuruluş, oda ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, folklor gösterileriyle devam etti. Açılış töreninde daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Sabri Akın: Malatya’nın cazibe merkezi haline gelmesinde fuarların önemi büyük

Törende ilk konuşmayı Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın yaptı. Malatya’nın fuarlar şehri olduğunu belirten Kültür A.Ş. Genel Müdürü Akın, “Bütün fuarları düzenlemekteki amacımız Malatya’mızı tanıtıp, kültürel değerlerimizi yaşatmak ve yaygınlaştırmak. Malatya ekonomisine katkılarda bulunarak bölgemizde cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak. Tarım sektörü Malatya’mız ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir sektördür. Malatya ve bölge nüfusunun yüzde 50’den fazlası tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Tarım Fuarımız bu anlamda daha da büyük bir önem kazanıyor. Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeleri yakından takip edip, doğru ve verimli üretim yapmak, ülkemize katkı sağladığı gibi insanlığı da doğrudan etkiliyor” dedi.

İhsan Akın: El birliği yapmalıyız

Gıda ve su olmadan hiçbir canlının yaşayamayacağını belirten Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Güzel ülkemizde insanlarımızın daha sağlıklı gıdalar yiyebilmesi için tarım ve hayvancılık sektörünün mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Malatya tarım ve hayvancılıkta bölgede önemli bir konumda. Nüfusu artıyor ama üretimi azalıyor. Sorunların çözümü için mutlaka herkes el birliği yapmalı” dedi.

Kılıç: Tarım sektörünün iyi yerlere gelmesi tüm sektörleri etkiler

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç ise yaptığı konuşmada Malatya genelinde yetişen tarım ürünlerinin Dünyada eşi benzeri olmadığına dikkat çekerek, tarım sektörünün iyi yerlere gelmesinin tüm sektörleri etkileyeceğini söyledi. Kılıç tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunları dile getirerek, bazı talep ve önerilerde bulundu.

Sadıkoğlu: Teknolojik altyapı yatırımları gerekiyor

Daha sonra konuşan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da tarımın ülkelerin gelişmişliğini doğrudan etkilediğini belirterek, “Tarım ve hayvancılığın ülkemizde hak ettiği yere gelebilmesi için teknolojik altyapı yatırımlarının yapılması gerekiyor. Ürün kalitesini üst seviyelere çekerek, ihracatının yapılması sadece Malatya’mız için değil ülkemiz adınada önemli kazanç olacaktır. İşte fuarlar bu anlamda çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Gürkan: Tarım ve Hayvancılık sektörünün sorunlarını iyi analiz etmeliyiz

13. Tarım Fuarına 150 firmanın katıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu firmaların 60’ının 38 ayrı ilden geldiklerini söyledi. Türkiye’nin ihracat ürünlerinin önemli bir kısmının tarıma dayalı olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Türkiye’de az iş gücüyle daha fazla üretim noktasında büyük mesafeler kat ettik. Bu mesafeleri kat etmek öyle kolay olmadı. Tabiki sorunlarımız var. Tarım ve Hayvancılık sektörünün sorunlarını iyi analiz etmemiz gerekiyor.

Tarım Fuarımızın amaçlarından biride bu sektörle uğraşan çiftçilerimizin sorunlarına çözüm bulabilmek. Eğitim, aynı zamanda iletişim ve etkileşim ürünüdür. Tarım Fuarımız bu anlamda çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize kılavuzluk ediyor. Yerel yönetimler olarak çiftçilerimizin daha verimli ve sağlıklı ürünler elde etmeleri için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bu çabayı gösterirken şehrimizin bütün değerlerini dikkate alacağız.

Ziraat Odası Başkanımızın ifade ettiği gibi özellikle üreticiden tüketiciye direkt bir pazarın olması önerisini destekliyorum. Bizler de organik pazarlar kurarak üretici ve tüketiciyi aynı noktada buluşturulmasını ifade etmiştik. İnşallah bu çalışmaları yaparken şehrimizin bütün değerleri ile bunu yürüteceğimizi her platformda ifade ettik. 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarımızın çiftçilerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Fuarımızın bu aşamaya gelmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Baruş: Tarım fuarı bu ilerlemenin kilometre taşlarından biridir

Bütün medeniyetlerin temel amacının insanı yaşatmak olduğunu belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “İnsanı yaşatmak için ona sağlıklı bir ortam sunmanız gerekiyor. Bunun en temel koşullarından biri insanlarımızı sağlıklı besleyebilecek verimli topraklara sahip olmak ve verimli toprakları en iyi şekilde kullanarak hem kendi insanımızı beslemek hemde o topraklardan insanımıza katkı sağlayacak değerler üreterek dış dünyaya satabilmektir. Türkiye bu anlamda çok önemli bir ülkedir. İnsanın olduğu her yerde tarımsal faaliyetler hep olmuştur. Biz dünya üzerinde iklimsel olarak en olumlu şartlara sahip ülkelerden biriyiz. Malatya’nın yüzölçümünün yüzde 34’ü tarım toprağı. Bu toprakların 173 bin hektarı sulanabiliyor. Malatya tarımı nasıl daha iyi bir düzeye gelir, bunun çabası içerisinde olacağız. Tarım Fuarımızda bu ilerlemenin kilometre taşlarından biridir. Fuarın düzenlenmesi nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 13’üncü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nın açılışı,kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından törene katılan davetliler birlikte standları ziyaret ettiler.

Fuar, 14 Nisan Pazar gününe kadar 10.00-19.00 saatleri arasında açık kalacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)