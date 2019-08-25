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25 Ağustos 2019 Pazar 14:25

Büyükşehir Doğanşehir de Asfalt Çalışmaları Yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir’de asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Doğanşehir de Asfalt Çalışmaları Yapıyor
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Kent merkezi başta olmak üzere ilçe merkezleri ve kırsal bölgelerde de yol hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir ilçesinde 2,3 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı.

MASKİ tarafından içmesuyu, kanalizasyon hatları yapılan Söğüt ve Elmalı Mahallelerinin bozulan yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplandı. 1.1 kilometrelik çalışma sonucunda yollar pırıl pırıl bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçe merkezinde hastane ve okul yolunda da 1.2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmaları yaptı. Büyükşehir ayrıca ilçe merkezinde Tatari sokakta 2 kilometrelik asfalt bakım-onarım çalışmalarını tamamladı.

Söğüt ve Elmalı mahalle sakinleri yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler. Altyapı çalışmalarının tamamlandığına dikkat çeken vatandaşlar, “Yolumuz altyapı çalışmaları sonrası tahrip olmuştu. Toz ve toprak bu aylarda insanları çok rahatsız ediyordu. Büyükşehir Belediyemiz iki mahallemizin içinide mis gibi yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dediler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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