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20 Temmuz 2018 Cuma 17:59

Büyükşehir eğitim hizmetlerine devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu fiziki hizmetlerin yanı sıra düzenlemiş olduğu kurslarla da eğitim alanında hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir eğitim hizmetlerine devam ediyor
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Malatya Yeşilyurt Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle İngilizce kursu düzenleniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü geçlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla gençlere yönelik birçok etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerden biri olan İngilizce kursuna 60 kursiyer müracaat ederken bu kursiyerler için 30’ar kişilik iki sınıf oluşturuldu. Kent Konseyi binasında verilen İngilizce kursuna katılanlara hafta içi ve hafta sonu eğitimler verilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gençlerin sosyal ve kültürel hayatlarına etki edecek kurs ve etkinliklerin devam edeceği belirtildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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