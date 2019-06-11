Büyükşehir Feribot Seferlerinde Yaz Tarifesine Geçildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Karakaya Baraj Gölü üzerinde Battalgazi ve Baskil ilçeleri arasında hizmet vermekte olan feribot seferleri ile ilgili düzenlemeler yaptı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ’ın Baskil ilçesi arasında düzenlenen araçlı feribot seferlerinde yaz tarifesine geçildi. Tarım sezonunun açılması ile birlikte artan taşımacılık nedeniyle kış aylarında günlük karşılıklı 6 olan feribot sefer sayısı 12’ye çıkarıldı.

Yeni Feribot Sefer Uygulama saatleri;

BATTALGAZİ KALKIŞ BASKİL KALKIŞ Sefer 1 06:00 06:45 Sefer 2 06:45 07:30 Sefer 3 07:30 08:30 Sefer 4 08:30 09:30 Sefer 5 09:30 10:30 Sefer 6 10:30 11:30 Sefer 7 11:30 13:30 Sefer 8 13:30 14:30 Sefer 9 14.30 15.30 Sefer 10 15.30 17.30 Sefer 11 17.30 18.30 Sefer 12 18.30 19.30

Yapılan açıklamada, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, yoğunluklarda ise toplu taşıma araçlarının öncelikli olduğu belirtilirken, vatandaşlar Feribot Sefer saatlerini https://seyahat.yandex.com.tr ve http://malatya.bel.tr/duyurulur sitesinden takip edebilecekler. Vatandaşlar Feribot seferleri ile ilgili istek ve şikâyetlerini ise mesai saatlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün (0422) 377 13 68 numaralı telefonuna, 444 51 44 Çağrı Merkezi’ne ise 7/24 iletebilirler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)