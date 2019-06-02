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02 Haziran 2019 Pazar 14:25

Büyükşehir Güngör Caddesini Asfaltlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi altyapısı biten Güngör Caddesini asfaltlıyor.

Büyükşehir Güngör Caddesini Asfaltlıyor
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Güngör Caddesinin 1.7 kilometrelik bölümünde altyapı yatırımlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Ramazan Bayramı öncesi bölgedeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak, yapılan asfalt çalışmasıyla birlikte, Cadde toz ve topraktan arındırılıyor. Geçtiğimiz yıl 1.3 kilometrelik bölümü yapılan Güngör Caddesinin geriye kalan 1.7 kilometrelik bölümü ise etaplar halinde yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güngör Caddesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, bölge sakinleriyle görüştü. Geziye Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Güngör Caddesinin etrafında yapılaşmanın devam ettiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Maski’nin Güngör Caddesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur drenaj hattı olmak üzere yaklaşık 3 kilometrelik altyapı yenilemesi yaptığını söyledi.

Altyapı yatırımlarının basit gibi görünmesine rağmen çok zorlu bir sürece sahip olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Biz bu çalışmaları kendi imkânlarımızla yaparak kamuya daha faydalı olduğumuza inanıyorum. Yaptığımız işlerde, çalışmalarda tasarrufu ve verimliliği esas alan bir yapıda çalışacağız. Güngör Caddemizde bu anlayışla çalışacağımız projelerimizden biri. Bayram arifesinde trafik akışının daha sağlıklı yapılabilmesi için yolumuzu asfaltlıyoruz” dedi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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