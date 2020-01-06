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06 Ocak 2020 Pazartesi 14:40

Büyükşehir Her Koşulda Yanınızda

Hafta sonu Malatya genelinde etkili olan kar yağışlarının ardından ulaşımın aksamaması için kent genelinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Her Koşulda Yanınızda
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Büyükşehir Belediyesi son 24 saatte kapanan 226 mahalle yolunun tamamına yakınını ulaşıma açtı. Açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma çalışması yapan ekipler, fırtına ve tipi sebebiyle bazı noktalarda güçlükle ilerliyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği; Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Hekimhan, Doğanşehir, Doğanyol, Akçadağ ve Darende başta olmak üzere bazı ilçelerde kar yağışının ara ara sürdüğü bildirildi.

Kent merkezinde kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarını hızlı bir şekilde yapan Büyükşehir Belediyesi, gün içerisinde kaldırım temizleme çalışmaları yaptı. Kent merkezindeki kaldırımların temizliğinde solisyon da kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi, hastane yolları başta olmak üzere kent merkezinin yüksek noktaları olan Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe Mahallelerinde de don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sık sık yapıyor.

Acil çağrılara karşı zamanla yarışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hiçbir çağrıyı aksatmaksızın vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor. Yolda mahsur kalan vatandaşları ve araçlarını da kurtaran ekipler, 24 saati teyakkuzda geçiriyor.

Karla mücadele çalışmalarına ilçe belediyeleri, MASKİ, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ekipleri de destek veriyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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