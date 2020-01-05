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05 Ocak 2020 Pazar 13:27

Büyükşehir Her Yerde Karla Mücadele Ediyor

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Malatya’da da etkisini hissettiriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi özellikle ilçelerde ve yüksek kesimlerde daha çok etkisini gösteren kar yağışlarına karşın mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir Her Yerde Karla Mücadele Ediyor
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Gece boyunca kent merkezine de yağan kar’dan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gece mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Kent merkezinin yüksek kesimlerinde kar küreme ve buzlanmaya karşı ekstra çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, TOKİ konutları, Çöşnük, Gedik, Cemal Gürsel, Karagöz, Beydağı, İnderesi, Konak, Yıldıztepe ve Fırat mahallelerinde bu çalışmalarını sık sık tekrarladı.

Kent merkezinde sorumluluk alanında bulunan cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışmalarının yanı sıra kaldırım temizleme çalışmalarıda yapan Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın 13 ilçesinde kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için gece boyunca mesai yaptı.

Gece, 150’ye yakın mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, gün ışığıyla birlikte bu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi en çok mesai’yi Pütürge, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kale ve Doğanyol ilçelerinde yapıyor.

Kent genelinde 226 mahalle yolu şuan ulaşıma kapalı. Açılan bazı mahalle yolları gün içerisinde tekrar tekrar kapanıyor. Fırtına ve tipinin geçit vermediği bölgelerde çalışmalar zorlukla yapılıyor. Çığ tehlikesi olan noktalarda ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, ilçelere tuz takviyesi de yaptı.

Karla mücadele çalışmalarının yanı sıra vatandaşın imdadına da koşan Büyükşehir Belediyesi, hiçbir üzücü olaya sebebiyet vermeden sağlık ekiplerini hastalara yetiştirmeyi de başardı. Hekimhan’ın Çeki Mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki kalp hastası Songül Dinç’in acil çağrısına anında müdahale eden ekipler, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşımını sağladı. Yine Doğanşehir ilçesine bağlı Beğre Mahallesinde yaşayan 11 yaşındaki Gülseren Kahraman’ın imdadına da Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yüksek ateş şikayeti ile çağrıda bulunan hastaya, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesi sağlandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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