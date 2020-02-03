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03 Şubat 2020 Pazartesi 14:46

Büyükşehir Karda Kapanan 132 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Karla Mücadele Ekipleri hafta sonu zor şartlarda, büyük bir özveri örneğiyle kardan kapanan yolları açık tuttular.

Büyükşehir Karda Kapanan 132 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı
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31 Aralık Cuma günü başlayan ve hafta sonu da devam eden kar yağışı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde ara ara yağan kar yağışı her hangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermedi.

Karla mücadele ekipleri Malatya genelinde kapanan 132 mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtı. Deprem bölgelerinde karla mücadele çalışmalarını hiç aksatmayan Büyükşehir Belediyesi, geceli-gündüzlü karla mücadele çalışmaları yaptı.

Deprem bölgesinde kapalı yol yok

Doğanyol, Pütürge ve Kale’de grup yolları dışında mahalle yolları da Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Tipi ve fırtınanın geçit vermediği vakitlerde bile çalışmalarını aksatmayan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, uzun zamandır da deprem bölgesinde çalışıyordu.

Her acil çağrıya ve yolda kalmış tüm vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi, yollarda aynı zamanda tuzlama çalışmaları da yaptı. Yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğu noktalarda, kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları ise devam ediyor.

Acil çağrılara anında müdahale

Kuluncak’ın Karaçayır Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Hürü Aslan’ın acil çağrısına karşı zamanla mücadele eden ekipler, hastanın sağlık ekiplerine teslim edilmesini sağladılar.

Darende’nin Başkaya Mahallesinde yaşayan 57 yaşındaki Ali Osman Özbey’de rahatsızlanınca acil çağrıda bulundu. Sağlık ekiplerine refakat edip yolu kardan temizleyen ekipler, hastayı hastaneye ulaştırdılar.

Hekimhan’ın Yukarı Selimli Mahallesinde araçlarında mahsur kalan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak, Hekimhan’a dönüşleri sağlandı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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