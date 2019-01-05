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05 Ocak 2019 Cumartesi 18:42

Büyükşehir Kar’dan Kapanan Yolların Tamamını Ulaşıma Açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Kar'dan Kapanan Yolların Tamamını Ulaşıma Açtı
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Karla mücadelede 24 saat teyakkuzda olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışlarının hayatı olumsuz etkilememesi için var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan yağışların ardından ilçe ve kırsal mahallelerde kapanan 346 mahalle yolunun tamamı ulaşıma açıldı. 

Kent merkezinde yağan yağışların ardından kar temizleme ve kaldırma çalışmaları devam ederken, ilçelerde ve yüksek kesimlerde yol açma ve kar küreme çalışmaları ise tamamlandı. 

Yüksek kesimlerde ekstra çalışmalar yapılıyor

Ulaşımın aksamaması için açılan yollar sık sık kontrol edilerek, yeniden temizleniyor. Kent içinde kritik noktalarda buzlanmaya karşı tuzlama, solüsyon çalışmaları belli periyotlarla aksatılmadan yapılıyor. 

Zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle yüksek kesimlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, çığ tehlikesinin yaşanabileceği noktalarda ise ekstra çalışmalar yapıyorlar. Yüksek kesimlere giden vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyaran Büyükşehir Belediyesi, son 3 günde birçok acil çağrıya da müdahale ederek, vatandaşlara yardım etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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