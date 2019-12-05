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05 Aralık 2019 Perşembe 11:57

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

5 Aralık Perşembe günü gece yarısı başlayan kar yağışının Malatya da hayatı olumsuz yönde etkilememesi için Büyükşehir Belediyesi çeşitli tedbirler ve önlemler aldı.

Büyükşehir karla mücadeleye hazır
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Kent merkezinde ve bütün ilçelerde etkisini artırarak devam eden kar yağışlarına karşın Büyükşehir Belediyesi 951 personel, 310 iş makinesi ve araçla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı AYKOME Merkezini ziyaret ederek, karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldılar.

Merkezde, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerine telefonla bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son durum hakkında bilgiler aldı.

Şuana kadar her hangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, karla mücadele çalışmalarına aylar öncesinde başladıklarını, tuz stoklarının hazır olduğunu, iş makinesi ve araç parkında gerekli bakım-onarım çalışmalarının tamamlandığı söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 951 personel, 117 ekiple karla mücadele çalışması yaptığını vurgulayan Başkan Gürkan, “Bu çalışmaları 310 iş makinesi ve araçla yapıyoruz. 17 bin ton tuz aldık. İlçelerimize dağıtımını yaptık. Ekiplerimiz oluşacak olumsuzlukların önüne geçmek için 24 saat aralıksız çalışacak. Şuana kadar kapalı mahalle yolumuz yok. Bütün ilçelerde kar yağışı devam ediyor. Malatyalılar rahat olsunlar. Bütün ilçe belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımızla beraber hareket ediyoruz. Hemşerilerimizin bu kışı güvenli ve sağlıklı geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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