Büyükşehir Lisanslı Depoculuk projesinde yer teslimi yapıldı

Üreticilerimiz ürünlerini yok pahasına satmayacak

Lisanslı Soğuk Hava Deposunun yapılacağı alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yetkilileri, Müşavir Firma ve Yüklenici Firma yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sürdürülen çalışmalar ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Başkan Gürkan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte organize ettiğimiz Lisanslı Depoculukla ilgili yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. İhale süreci ve aşamaları ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardandan yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Yüklenici firmamız tarafından en kısa süre içerisinde gerekli kazı çalışmaları yapılarak, temel atma aşamasına getirilecek ve akabinde de hemşerilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz törenle temelini atacağız.

Lisanslı Depoculuk projesini Malatyalı kayısı üreticisinin sigortası olarak değerlendiriyorum. Kayısı üreticimiz ihtiyacı kadar olan kısmı satacak ve ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Üreticimiz geri kalan ürününü Lisanslı Depoculuk sayesinde bekletme imkânına kavuşacaktır. Üreticimize sağlanan bu imkân ile kendilerini ezdirmeyecek, ürünlerini yok pahasına, düşük fiyatla satma mecburiyetinden kurtulmuş olacaklardır.

Lisanslı Depoculuk projesinde, yer teslimi sürecinde, temel atma, inşaat sürecinin tamamlanması ve faaliyete geçmesinin akabinde yapmış olduğumuz sözleşmede bütün birimlerin bütün yapıların sürdürülebilirlik noktasındaki devamı çok önemli. Sürdürülebilirlik noktasında gerekli şartnameyi yüklenici firmaya ve ilgili diğer yetkililere test ettirdik. İşin devamı noktasında en az 1-2 yıl içerisinde Lisanslı Depoculuğun çalışma usul ve esaslarına uygun bir şekilde bizzat yüklenici firma tarafından bunun takibi yapılacaktır.

Lisanslı Soğuk Hava Deposu sağlıklı ve işlevsel anlamda da aktif olması sağlanacaktır. Aksi takdirde zaman zaman bu tür depoların yapılıp daha sonra bina mezarlığına dönüştüğünü müşahede ediyoruz. Buradaki hassasiyetimiz Lisanslı Depoculuktaki sürdürülebilirlik noktasındaki şartların, şartnameye konulmuş olmasıdır.

Lisanslı Depoculuğun ülkemize, Malatya’mıza ve kayısı üreticimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposunun inşa edileceği alanda yapılan inceleme gezisinin ardından protokol imzalandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müşavir firma ve Yüklenici firma arasında düzenlenen protokol imza töreni sırasında kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Lisanslı Depoculuk ile ilgili sürecin son aşamasına burada da ilk aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Son aşaması derken ihale süreci bitti, teslim süreci başladı. 16 Eylül itibariyle Bakanlık Yetkilisi, müşavir firma ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte lisanslı depoculuğun yapılacağı yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulunduk.

Bugün itibariyle artık start verildi. Bu start ile birlikte öyle tahmin ediyorum ki bir ay içerisinde hafriyat işleri tamamlanarak temel atma aşamasına gelecek. Ekim ayının sonuna doğru en geç 29 Ekim de temeli atılacak şekilde işlemler bitirilecek. 15 ay gibi bir zaman zarfında da bütün müştemilatı ile birlikte anahtar teslimi olarak sürdürülebilirlik esasına dayanmış bir yapı formatında ilgili müşavir firma tarafından da o süreci en az iki yıl sürdürülebilirlik yapısı içerisinde bu lisanslı soğuk hava deposunun çalıştırılması süreci başlayacaktır.

Ben bu çalışmaların hem Bakanlık nezdindeki tarafa, hem müşavir firma tarafına, hem yüklenici firma, hem bizim tarafımıza hem de Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)