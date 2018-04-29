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29 Nisan 2018 Pazar 15:14

Büyükşehir Mıhlıdut Sokakta düzenleme çalışmalarına başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesi sınırlarında bulunan Mıhlıdut Sokakta değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Mıhlıdut Sokakta düzenleme çalışmalarına başladı
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Bugüne kadar 250 cadde ve sokakta değişim dönüşüm çalışmalarını tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Yeşilçam Caddesi ve Alperen sokakta çalışmalarını büyük oranda tamamlarken, Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’nde ise altyapı çalışmalarını sürdürüyor. 1.4 kilometre uzunluğundaki Mıhlıdut Sokakta ise MASKİ tarafından altyapı çalışmaları yapılırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından da alt yapısı tamamlanan noktalarda kaldırım çalışmaları yapılıyor. 35 metre genişliği ile Malatya’nın en geniş sokaklarından biri olan ve Fahri Kayahan Bulvarını Yüzakı Caddesiyle birleştiren Mıhlıdut Sokak bölgenin ulaşım anlamında en önemli akslarından biri. Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmaları kapsamında sokakta yol, kaldırım, 2.2 metre genişliğinde çift taraflı cep otoparklar, 1 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolları yapacak.

Aydınlatma, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı sokak, yakın zamanda Malatya’ya yakışır bir hale getirilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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