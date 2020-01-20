Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Ocak 2020 Pazartesi 14:16

Büyükşehir Sanayi Sitesinin Giriş-Çıkışında Genişletme Ve Düzenlemeler Yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesinde yol düzenleme çalışmaları yapıyor. Kent genelinde trafik akışının daha düzenli olabilmesi için faydalı birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Sitesi girişinde mini düzenlemeler yapıyor.

Büyükşehir Sanayi Sitesinin Giriş-Çıkışında Genişletme Ve Düzenlemeler Yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Sanayi Sitesi, Yeşiltepe bölgesi, Nakliyatçılar Sitesi, Mahrukatçılar Sitesi, Hal Binası ve Şehir Mezarlığı’nın kent merkezine bağlayan Sanayi Sitesi girişi genişletiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Sanayi Sitesine giderek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Malatya İmalat Demir Tamir Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Cevdet Özyalın’da katıldılar.

Küçük dokunuşlar yapıyoruz

Malatya’nın trafik ve ulaşım yükünü rahatlama noktasında kısa, orta ve uzun vadede proje çalışmaları yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Sanayi Sitesi girişimiz yoğun bir bölgeydi. Burada uzun araç kuyrukları oluyordu. Sitemizin giriş-çıkışını genişleterek oluşan yoğunluğu azaltacağız. Bir dizi dokunuşlarda bulunuyoruz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Yol ve ulaşım noktasındaki projelerimiz Malatya’ya nefes aldırdığı gibi, sağlıklı imar gelişimine de katkı sağlayacak. Alternatif bağlantı yol çalışmalarımızdan olan Barguzu - Altın Kayısı Bulvarını tamamladık. Sivas yoluna bağlanan alternatif yolumuzun 1 kilometrelik bölümünü hizmete açtık. Proje aşamasında olan yol çalışmalarını da yakın zamanda sahaya entegrasyonunu sağlayacağız” dedi.

En çok bölge esnafı seviniyor

Sanayi Sitesi’nin giriş-çıkışının araç yoğunluğu bakımında Malatya’nın en yoğun bölgelerinden biri olduğunu belirten, Malatya İmalat Demir Tamir Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Cevdet Özyalın, “Sanayi Sitesinin giriş-çıkışında bu düzenlemenin yapılması gerekiyordu. İnsanlar buraya geldiğinde uzun bir süre bekliyordu. Genişletilip, düzenlenmesine en çok bölge esnafı seviniyor. Düzenleme sonrası burada trafik daha düzenli olacak. Bekleme dakikaları azalacak. Çalışmaların hayata geçmesinde emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır” Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır”
‘İyilik Önderleri’ projesinin tanışma toplantısı yapıldı ‘İyilik Önderleri’ projesinin tanışma toplantısı...
Büyükşehir Yolu Malatya’dan geçenleri bir araya getirdi Büyükşehir Yolu Malatya’dan geçenleri bir araya...
Esenlik "Nerede Kalmıştık" Kampanyasında Talihliler belli oldu Esenlik "Nerede Kalmıştık" Kampanyasında...
Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yiyecek Bıraktı Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yiyecek Bıraktı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi Kapsamında Toplantı Düzenledi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi Kapsamında...
Fendoğlu, Kamyoncu ve Nakliyatcı Esnaflarının Sorunlarını Dile Getirdi Fendoğlu, Kamyoncu ve Nakliyatcı Esnaflarının...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya standını gezdi
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu...
Büyükşehir’den Ücretsiz EKPSS Kursu Büyükşehir’den Ücretsiz EKPSS Kursu
Kadın Meclisi Genel Kurulu Kadın Meclisi Başkanını Seçti Kadın Meclisi Genel Kurulu Kadın Meclisi Başkanını...
MTÜ'de Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 174. Yıldönümü Töreni Yapıldı MTÜ'de Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 174....
“Kemerin Ses Getirsin” Projesi Ödülleri Vali Baruş Tarafından Verildi “Kemerin Ses Getirsin” Projesi Ödülleri Vali...
Kırgızistan Büyükelçisi Vali Aydın Baruş'u Ziyaret Etti Kırgızistan Büyükelçisi Vali Aydın Baruş'u...
Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden Vali Baruş’a Ziyaret Öncü Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden Vali...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır”
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Haftanın ilk gününde Malatya Yaş Sebze...

Haberi Oku