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29 Mart 2020 Pazar 15:25

Büyükşehir Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkardı

Dünya’yı kasıp kavuran Corona virüsüne karşı, Malatya da tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığını koruyabilmek için 7-24 çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkardı
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Tedbirler kapsamında, Kent merkezinde bulunan Yeni Cami’ye ait tuvalet ve lavobolar temizlenerek, dezenfekte edildi. Malatya halkının yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Hal Binası da baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi. Hayvan Pazarı da yine aynı uygulamaya tabi tutularak baştan aşağı temizlenip, dezenfekte edildi.

Toplumun hemen hemen her gün kullanmak zorunda olduğu mekanları günlük temizleyip, dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, koruyucu tedbirleri Malatya geneline yaymış durumda.

Cadde, sokak, park, bahçe, WC’ler, toplu ulaşım araçları, otogarlar, otobüs durakları günlük temizlenip, dezenfekte ediliyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Esenlik Marketler evlere servis hizmetini sürdürüyor. Esenlik Şirketi bünyesinde bulunan marketlerde eldivenli alış-veriş uygulaması başlatıldı. Yine marketlerde sebze ve meyveler gıda poşetlerine sarılarak önceden hazırlanıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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