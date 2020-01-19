Büyükşehir Yolu Malatya’dan geçenleri bir araya getirdi

Ankara, Hakim Evi’nde verilen akşam yemeğine Ankara Valisi Vasip Şahin, Hakkari Valisi hemşerimiz İdris Akbıyık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkçi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Ankara da görev yapan Malatyalı bürokratlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Malatyalı üst düzey yöneticiler, Malatya’da görev yapmış valiler, bürokratlar, yargı mensubu üyeleri ile Ankara Malatyalılar Derneği üyeleri katıldılar.

Gürkan: Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yer

Programda, açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptı. Malatyalıların çok güçlü insanlar olduğunu belirten Başkan Gürkan, Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan Destan şehri olarak tarif ettiklerini söyledi.

Mazisi aydınlık ve parlak olan Malatya’nın, geleceğinin de aydınlık ve parlak olması gerektiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya demek Türkiye demektir. Neden böyle tarif ediyoruz biliyormusunuz? Anadolu’yu Ana Yurt yapan yer olduğu için, Malatya demek Dünya demek. Çünkü Malatya Dünya insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Malatya’da görev yapan çok değerli bürokratlarımız var aramızda. Geçmişte Malatya’nın her metrekaresine önemli hizmetler yapmışlar. Şimdilerde bizler gibi Malatyalılar. Onlara da huzurlarınızda yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Şahin: Malatya’da geçirdiğim günler, bizim için zenginlik oldu.

Ankara Valisi Vasip Şahin’de kısa bir selamlama konuşması yaptı. Vali Şahin, “Program için Başkanımız Selahattin Gürkan aradı. Fazla bir hazırlık yapamadıklarını belirterek, programdan bahsetti. Kısa bir sürede tüm Malatyalıları ve Malatya’da görev yapmış yöneticileri toplamak zor olsa da bunu başarmışlar. Bu Malatya’nın gücünü gösteriyor. Bu Malatya’ya has bir duygu. Ben bunu Malatya’da yaşadım. Birlik, beraberlik noktasında Türkiye’ye örnektir. Toplumu da saygın ve örnektir. Malatya’da geçirdiğim günler, bizim için zenginlik oldu. Her yerde ifade ettiğim gibi Malatyalılara kapımız ve gönlümüz daima açıktır. Kadirşinaslığınız ve vefanız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ağbaba: Malatyalılık her türlü siyasi değerlendirme ve tartışmanın üzerindedir.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en güzel kenti olan Malatya’nın Milletvekillisi olduğunu belirten CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Gücümüzün yettiği kadar Malatya’mızı temsil etmeye çalışıyoruz. Malatya’lılık her türlü siyasi değerlendirme ve tartışmanın üzerindedir. Malatya çok bereketli topraklara sahip, aynı zamanda çok önemli insanlar yetiştirmiş bir kenttir. Böylesine güzel bir programda olmanın onurunu yaşıyorum. Programın düzenlenmesinde emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Çalık: Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır.

Dört dörtlük adamlarla, Türkiye’nin Başkenti Ankara’da bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Sadece Malatya’da doğmuş, büyümüş değil. Yolu Malatya’dan geçen, Malatya’ya emek sarf eden bütün bürokratlarımıza, yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Malatyalı olmak bir ayrıcalıktır. Bu kadim topraklar nice güzel insanlar yetiştirmiş, nice vatansever yetiştirmiş güzel topraklardır. Bu topraklara bizlerde hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tüfenkçi: Sevgi, hoşgörü ve kardeşliğin başkentidir Malatya

Sözlerine, sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin başkentinin Malatya olduğunu daima söylediğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenekçi, “ Malatya’yı Türkiye’nin her yerinde hakkıyla temsil eden çok güzel insanlarımız var. Yolu Malatya’dan geçip çok büyük dostluklar kuran ve güzel Malatya’mıza hizmet eden bu değerli toplulukla bir araya gelmek bizleri ayrıca mutlu etti. Türkiye’nin birliği ve beraberliği noktasında Malatya büyük görevler ifa ediyor.” şeklinde konuştu.

Mustafa Şahin: Bende, eşimde kalben Malatyalı kaldık.

Malatya eski Valisi Mustafa Şahin, “Bende, eşimde kalben Malatyalı kaldık. Malatyalılar Malatya’yı yaşıyorlar. Fakat biz görev yapmış bürokratlar olarak, Malatyalıların candan sevgisi, içtenliği, Türkiye’nin sorunları karşısındaki duyarlılığı, yakın ilgili hep içimizde kalmıştır. Malatya, Türkiye’yi yönlendirecek bir kenttir. Ekonomik yapısıyla, yetiştirdiği devlet adamlarıyla her yönüyle, Türkiye sevdalılarıdırlar” dedi.

Akşit: Ortak paydamız Malatya olunca bir araya gelmeyi başarabiliyoruz

Malatya’nın çok zengin bir mozaiğe sahip olduğunu belirten eski bakan ve milletvekili, Malatyalı Güldal Akşit, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Kısa zamanda bu güzel salonu oluşturmak zor olmasına rağmen başarmış. Demek ki biz ha deyince bir araya gelen bir birlikteliğe sahibiz. En güzel yanımızda bu. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Hayata bakışımız farklı olabilir. Ama ortak paydamız Malatya olunca bir araya gelmeyi başarabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu: Hemşerilerimizin şehriyle iç içe olması bizlerin elini güçlendiriyor

TSO Başkanı Oğuz Ata Sadıkoğlu’da yaptığı konuşmada, Malatya’da sanayi alanında çok önemli yatırımların olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, “Malatya da 5300 istihdam sağlayacak, yatırımcıları organize sanayi bölgemize gelmelerini sağladık. Malatya’dan çıkıp, Malatya’dan kopmayan hemşerilerimizin şehriyle iç içe olması bizlerin elini güçlendiriyor” dedi.

Akbıyık: Onur ve gurur duyuyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden, Hakkari Valisi hemşerimiz İdris Akbıyık, “Yaklaşık 15 aydır Hakkari Valiliği yapıyorum. Aynı zamanda belediye başkan vekilliği de yapıyorum. Akıllı Kentler Birliği toplantısı nedeniyle buradaydım. Bu programa davet edilince Malatya’lılık duygusuyla diğer bütün programları iptal edip katılmak istedim. Değerli büyüklerim, dostlarım ve hemşerilerimle, yolu Malatya’dan geçen değerli bürokratlarımızla birlikte olmaktan onur ve gurur duydum” dedi.

Bedük: Malatya ilim, irfan merkezidir.

Malatya’ya hizmet etmekten onur duyduğunu belirten eski Malatya Valisi Saffet Arıkan Bedük, “Nasıl siz Malatyalı olmak bir onur diyorsanız. Gerçekten Malatya’da hizmet etmekte bizler içinde bir onurdur. Özal beni özellikle Malatya’ya görevlendirmişti. Ben bir Malatyalı görünce sanki Özal’ı görüyorum gibi geliyor bana. Böyle bir ruh kazandım. Malatya nedir? Malatya ilim, irfan merkezidir. Malatya bir turizm merkezidir. Malatya iyi insanların yetiştiği bir merkezdir” dedi.

Üstündağ: Malatyalının zorluklarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilen bir Malatyalıyım.

40 yıldır Türk Spor Dünyası içinde bulunduğunu belirten, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı, Malatyalı Akif Üstündağ, “Bir Malatyalı olarak Türk sporuna önemli emekler vermiş, oyunculuk, milli takım, futbol federasyonu yöneticiliği, basketbol dünyası ve son 3 yıldır da Voleybol Federasyonu Başkanı olarak Türk sporuna hizmet üretiyorum. Ben bir Malatyalının neler yapabileceğini, zorluklarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilen bir Malatyalıyım. 5 ay önce Avrupa ikincisi olan Filenin Sultanları geçtiğimiz birkaç gün içinde olimpiyata giden tek takım olması ve bu başarının altında bir Malatyalının olması, beni ayrıca gururlandırıyor” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)